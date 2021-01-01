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الحساينة: إجراء الانتخابات بدون القدس يعتبر تنازلاً عنها

الثلاثاء 04 مايو 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: إجراء الانتخابات بدون القدس يعتبر تنازلاً عنها



غزة /سما/

قال رئيس "قائمة فلسطين للجميع" الانتخابية د. مفيد الحساينة، اليوم الثلاثاء "إنّ إجراء الانتخابات دون القدس، يعتبر تفريطاً وتنازلاً عن القدس وقبولا بصفقة القرن.

وأضاف الحساينة، في تصريحٍ صحفي: "أنّه إيماناً منا بوحدة الشعب الفلسطيني، إلا أننا لم نكن على علم بتشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، وإننا لم نتواصل مع القائمين على تشكيل هذا المجلس، ولم نخول أحداً بالتوقيع على تشكيل هذا المجلس مع إحرامنا لجميع القوائم، مؤكدين على أي نشاط يدعم وحدة الشعب الفلسطيني من جميع القوائم والفصائل الانتخابية".

وتابع: "نتمنى أنّ تتضافر كافة الجهود لتوحيد المسار السياسي لإنهاء الانقسام وإزالة آثاره وتداعياته، بدءاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولوياتها التجهيز لإجراء الانتخابات بما فيها القدس باعتبارها المخرج الوحيد للوحدة الفلسطينية".

وأكّد الحساينة، في ختام حديثه، على موقفه الثابت والداعم للقيادة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والرافض للمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية منها صفقة القرن وحصار غزة والقدس.

#قائمة فلسطين للجميع #الانتخابات الفلسطينية #مفيد الحساينة

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