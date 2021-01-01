بيت لحم: قوات الاحتلال تهدم بركساً في الخضر وتصادر أراض في تقوع

بيت لحم /سما/

أقدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، على هدم بركس ومغسلة للسيارات تقع بين بلدة الخضر ومدينة بيت جالا، تعود لأبناء المرحوم محمد عيسى من بلدة الخضر وذلك بدعوى عدم الترخيص.

وقال الناشط أحمد صلاح، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت الموقع وعملت على توفير الحراسة للجرافة العسكرية التي نفذت عملية الهدم.

وفي بلدة تقوع شرقي بيت لحم، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على دونم من أراضي بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال استولت على دونم منطقة البقعة حوض (1)، قرب معسكر لجيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة تقوع، بهدف توسيعه.