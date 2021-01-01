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المستشار أبو شرار: قضاة مختصون للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم الرئيسية

الثلاثاء 04 مايو 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار أبو شرار: قضاة مختصون للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم الرئيسية



رام الله /سما/

أعلن رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، عن تخصيص قضاة مختصين للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم الرئيسية بالمحافظات الشمالية (الخليل ورام الله ونابلس).

وأكد المستشار أبو شرار خلال استقباله وزير العمل نصري أبو جيش، والوفد المرافق له، في مكتبه، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

وأكد أن التدريب على القضايا العمالية يحظى بنصيب هام من برنامج التدريب المستمر للسادة القضاة، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تولي اهتماما خاصا بالقضايا العمالية.

من جانبه، ثمن أبو جيش دور مجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، والجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وأبدي استعداد وزارة العمل للتعاون المستمر، من حيث توفير التدريبات اللازمة للسادة القضاة.

وفي السياق، أكدت مسؤولة برنامج منظمة العمل الدولية رشا الشرفا أن المنظمة بصدد إعداد وتطوير برنامج تدريبي متخصص للسادة القضاة المتخصصين بالنظر في المحاكم العمالية.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل للتواصل الدائم، وتنفيذ التدريبات اللازمة للسادة القضاة.

#مجلس القضاء الأعلى #المستشار عيسى أبو شرار #القضايا العمالية

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