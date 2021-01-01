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"مالية غزة" توضح آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

الثلاثاء 04 مايو 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مالية غزة" توضح آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر من مستحقات الموظفين



غزة /سما/

أصدرت وزارة المالية بغزة تنويهاً بخصوص آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر التي تم خصمها من مستحقات الموظفين.

وقالت المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه وتخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، تم الاتفاق بين وزارة المالية وهيئة الزكاة الفلسطينية على آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر.

وبينت الوزارة أن معايير الاستفادة من الخدمة، أن يكون المستفيد موظفاً يتقاضى راتب 1500 شيكل فأقل، ولديه عدد من الأبناء دون سن 18 عام، اضافة إلى الموظفات المطلقات والأرامل المعيلات لأبنائهم، وموظفي مقطوعة الأوقاف.

وسيتم تفعيل رابط فحص المستفيدين من هذه الخدمة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن وزارة المالية أطلقت هذه الخدمة خلال السنوات الماضية، تخفيفاً عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يعانوا منها.

#غزة #وزارة المالية #زكاة الفطر #مستحقات الموظفين #آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر

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