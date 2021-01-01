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"فصائل المقاومة" الفلسطينية تدعو إلى الرباط في الأقصى يوم 28 الجاري

الثلاثاء 04 مايو 2021 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فصائل المقاومة" الفلسطينية تدعو إلى الرباط في الأقصى يوم 28 الجاري



غزة / سما /

دعت "فصائل المقاومة" بقطاع غزة المواطنين الفلسطينيين، الى الرباط في المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس، لمواجهة مخططات المستوطنين.

وأكدت الفصائل في مؤتمر صحفي لها، "ضرورة العمل افشال مخططات الاحتلال بتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا ومقاومة تفريغ القدس من سكانها".

ودعا القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان، "أبناء الشعب الفلسطيني الى الاعتكاف والرباط في الاقصى خاصة في يوم الثامن والعشرين من رمضان لمواجهة قطعان المستوطنين الذين يتَوعدون باقتحام المسجد وليكن يوما لإشعال الثورة والانتفاضة".

كما دعا، "انباء الضفة الغربية والقدس والثمانية والاربعين لاسناد المهددين بالترحيل القسري في الشيخ جراح مؤكدا ان القدس كانت وستبقى عربية اسلامية ومحور الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي وهي العاصمة الابدية لفلسطين ولا مقام للاحتلال على ارض فلسطين".

واكد على "ضرورة تحقيق الوحدة الاسلامية وتشكيل اكبر تكتل عربي واسلامي على رأسه قوى المقاومة لصياغة استراتيجة التحرير والمواجهة الشاملة مع الاحتلال".

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