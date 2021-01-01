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ما هو أهم عامل للوقاية من عدوى فيروس كورونا ؟

الثلاثاء 04 مايو 2021 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو أهم عامل للوقاية من عدوى فيروس كورونا ؟



وكالات / سما /

كشفت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والمحددات البيئية والاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، عن عدة نصائح بالغة الأهمية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.


و أكدت الدكتورة ماريا على ضرورة تهوية الأماكن المغلقة والغرف في المنزل لأنها تعتبر إحدى الوسائل الفعّالة للوقاية من انتشار فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن التهوية تمثل جانبًا مهمًا للغاية، وعاملاً مهمًا للغاية لمنع انتشار الفيروس في الأماكن المغلقة والداخلية، وفق (العربية نت).

التهوية الطبيعية
و لفتت إلى أن التهوية الطبيعية مثل فتح الأبواب والنوافذ، يمكن أن توفر تجديدًا للهواء الصحي الذي ينبغي تنفسه، و كلما أمكن يجب التأكد من وجود نوافذ مفتوحة للتهوية الطبيعية أيضًا في الأماكن أو المباني العامة، مثل المدارس أو مقار العمل وفي الأماكن السياحية.

وأوضحت ماريا أن ما يوصي به الخبراء هو زيادة معدل تغير الهواء وزيادة معدل التهوية بالطرق الطبيعية أو الميكانيكية ومحاولة تجنب إعادة تدوير الهواء دائمًا، مع المداومة على صيانة وتغيير فلاتر الهواء في الأجهزة بشكل صحيح ومنتظم حسب الحاجة.


وقالت المسؤولة الأممية: "إن الإنسان بحاجة إلى النظر لمساحة الغرفة أو المكان المراد تهويته ومعدل الإشغال فيه والأنشطة التي تتم في تلك المساحة، و عندئذ فإن هناك صيغا لحساب كل ذلك".


وأضافت" على سبيل المثال، إذا تم في ساعة واحدة تجديد هواء الغرفة ست مرات، فسيوفر طريقة معقولة تمامًا للتأكد من أنه تم الحد من انتشار الفيروس في الداخل أو منعه".

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