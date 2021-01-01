عشراوي تستقبل رئيسة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية

رام الله / سما /

استقبلت د. حنان عشراوي رئيسة مجلس إدارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح اليوم نتاليا أبوستولوفا رئيسة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وأليكس فاهالس المستشار السياسي للبعثة.

وتركز النقاش بين الجانبين على تدريب الشرطة الفلسطينية المدنية على سيادة القانون والقضاء، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الفلسطينية بعد قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من أيار الجاري وأبعاد هذا التأجيل على الوضع الداخلي، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الطرفين.