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مشاهد مرعبة لأمريكا وإسرائيل.. فيديو الحرس الثوري لـ"تحرير الأقصى وتفجير الكونغرس"

الثلاثاء 04 مايو 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد مرعبة لأمريكا وإسرائيل.. فيديو الحرس الثوري لـ"تحرير الأقصى وتفجير الكونغرس"



القدس المحتلة / سما /

أصدر الحرس الثوري الإيراني مقطعا مصورا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يصور قواته العسكرية وهي تفجر مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن هذا التهديد يأتي مع اقتراب إدارة جو بايدن من تزويد طهران بمليارات الدولارات لتخفيف العقوبات الاقتصادية.

وظهر الفيديو لأول مرة يوم الأحد، على التلفزيون الإيراني قبل أن يلقي المرشد الإيراني علي خامنئي تصريحات أشاد فيها بالحرس الثوري.

وفي مقطع الفيديو، شوهدت قوات مسلحة من الحرس الثوري الإيراني تسير قبل انفجار قبة الكابيتول الشهيرة.

#الحرس الثوري الإيراني #امريكا #اسرائيل #تحرير الاقصى #الكونغرس الأميركي

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