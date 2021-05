مشاهد مرعبة لأمريكا وإسرائيل.. فيديو الحرس الثوري لـ"تحرير الأقصى وتفجير الكونغرس"

أصدر الحرس الثوري الإيراني مقطعا مصورا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يصور قواته العسكرية وهي تفجر مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن هذا التهديد يأتي مع اقتراب إدارة جو بايدن من تزويد طهران بمليارات الدولارات لتخفيف العقوبات الاقتصادية.

Today pre-Khamenei talk,Iran state TV aired this clip depicting an IRGC attack on #Congress



Yes, it’s propaganda. But it shows the anti-US ideology of #IRGC,which is rising in power



Should the #US give #Iran billions in sanctions relief before addressing the challenge of IRGC? pic.twitter.com/Yp4z4igwWL