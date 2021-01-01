هل سيتم اليوم الاعلان عن تخفيف الاجراءات المتعلقة بكورونا بغزة ؟ الصحة تجيب ..

غزة / سما /

كشف مدير دائرة مكافحة العدوى في الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بغزة رامي العبادلة ان اليوم سيشهد إعلانًا عن تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا بقطاع غزة.

ومن المقرر ان تجتمع خلية الازمة اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار حول الاجراءات التي سيتم اتباعها خلال العشر أيام الاخيرة من رمضان والعيد.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، اليوم الثلاثاء، إن الخطر الوبائي لا زال موجوداً داخل قطاع غزة ولا زلنا نُسجل أعدادا من الوفيات والإصابات.

وأضاف أبو سليمة في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "بدأنا نشهد انخفاضاً بسيطا في الحالات الحرجة والخطيرة خلال الفترة الحالية مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية".

وتابع: "ما يهمنا بوزارة الصحة هو الحالات الحرجة والخطيرة وهي معيار ترتكز عليه خلية الأزمة في البناء عليها باتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع الحالة الوبائية".