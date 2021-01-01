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وزيرة الصحة: 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا و1502 حالة تعاف

الثلاثاء 04 مايو 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا و1502 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا و1502 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: " جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، نابلس 2"، وتم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 44، طولكرم 24، نابلس 66، الخليل 50، سلفيت 9، قلقيلية 8، رام الله والبيرة 48، ضواحي القدس 3، بيت لحم 5، طوباس 2، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 458.

وأضافت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "جنين 51، طولكرم 16، نابلس 241، الخليل 24، سلفيت 19، قلقيلية 18، رام الله والبيرة 115، ضواحي القدس 0، بيت لحم 11، طوباس 11، أريحا والأغوار 2"، قطاع غزة 994.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 129 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 330 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 259,507، بينهم 190,051، تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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