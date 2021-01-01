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مقتل إسرائيلي يعمل في قطاع التكنولوجيا بالرصاص بأمريكا

الثلاثاء 04 مايو 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل إسرائيلي يعمل في قطاع التكنولوجيا بالرصاص بأمريكا



القدس المحتلة / سما /

قُتل إسرائيلي، أمس الاثنين، أثناء زيارته لأحد أقاربه بالتيمور بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة.

 
وفقًا لموقع "إسرائيل 24" فقد قُتل إفرايم جوردون (31 عامًا) على عتبة منزل قريبه في القسم الشمالي الغربي من المدينة.
 
وقال مفوض شرطة بالتيمور مايكل هاريسون: إن الدافع يبدو أنه كان محاولة سرقة فتحولت إلى جريمة قتل. 
 
وصرح أحد أقارب القتيل أن إفرايم جوردون كان يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الإسرائيلي.
 
وبحسب ما ورد سيتم إرسال جثته على متن رحلة جوية إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بمساعدة سفارة إسرائيل لدى الولايات المتحدة.
 
ووفقًا لصحيفة "بالتيمور صن" أصبح جوردون واحدًا من سبعة أشخاص قتلوا منذ السبت المنصرم في مدينة بالتيمور، ليرفع عدد جرائم القتل في عام 2021 إلى 107، بزيادة أكثر من في المئة مقارنة بهذه النقطة في العام المنصرم.

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