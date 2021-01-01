فيديو.. بيلباو يصعق إشبيلية ويُبعده عن سباق الدوري الإسباني

وكالات / سما /

تمكن أتلتيك بيلباو من هزيمة مُضيفه إشبيلية، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب رامون سانشيز بيزخوان قد شهدت أداءً سلبياً من الفريقين، ولم تهتز الشباك حتى الثواني الأحيرة، وألغى الحكم هدفاً لبيلباو في الدقيقة 88 من اللقاء بعد أن تبين من وجود تسلل في اللعبة التي قادت للهدف.

وحينما ظن مُشاهدو اللقاء أن نتيجة التعادل السلبي ستكون هي عنوان المُباراة الأبرز، نجح النجم إيناكي ويليامز في صعق الأندلسيين بهدفٍ في الدقيقة 90.