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مخططات إسرائيلية لإقامة 392 وحدة استيطانية بالضفة

الثلاثاء 04 مايو 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخططات إسرائيلية لإقامة 392 وحدة استيطانية بالضفة



القدس المحتلة / سما /

أودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مخططات لبناء 392 وحدة استيطانية على مساحة 432,1 دونمًا في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية أن ما تسمى "اللجنة الفرعية للاستيطان" أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 66/5/410 لمستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي قرية الخضر في محافظة بيت لحم على مساحة 128,5 دونمات لإقامة 193 وحدة استيطانية، ومبانٍ عامة.

وأوضحت أن اللجنة أعلنت أيضًا عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/2/110 لمستوطنة "عيناف" المقامة على أراضي قرية رامين في محافظة طولكرم على مساحة 290 دونمًا لإقامة 179 وحدة استيطانية، ومبانٍ ومؤسسات عامة.

ولفتت إلى أنها أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 5/514 لمستوطنة "شميعة" المقامة على أراضي قرية الظاهرية قضاء الخليل على مساحة 13,6 دونم لإقامة 20 وحدة.

وقالت إن ما تسمى "اللجنة الفرعية للطرق" أعلنت عن بدء سريان مفعول المخطط التنظيمي التفصيلي رقم يش/841 لإقامة طريق يصل مستوطنة "رحليم" المقامة على أراضي قرية الساوية جنوب نابلس على مساحة 5 دونمات.

وكان تقرير سابق للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أكد استمرار زحف مشاريع الاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة.

وأوضح أن شق الطرق الاستيطانية الجديدة يسير بوتيرة أعلى من البناء في المستوطنات، خاصة وأن هذه الطرق تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية، في سياق مخطط الضم، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية، بالتزامن مع التصعيد في البناء الاستيطاني.

وأكد التقرير أن حكومة الاحتلال تستغل الموقف الضبابي للإدارة الأمريكية الجديدة، الذي يصل أحيانًا إلى مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية ساخنة، وتواصل بثبات مخططاتها الاستيطانية من خلال السطو على الأرض الفلسطينية.

#استيطان #الاحتلال #الضفة الغربية

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