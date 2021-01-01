الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة في بلدة العيسوية.

ونقلا عن مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة أبو عصب، لاعتقال نجلها أيوب، وخلال ذلك هاجمت المتواجدين بالضرب، واعتقلت الوالد بدر أبو عصب ونجليه أيوب وعبد الله، وأحد أقاربه أحمد كايد أبو عصب، وأصيبوا أفراد العائلة بجروح ورضوض مختلفة في كافة أنحاء جسدهم، خاصة في منطقة الوجه والرأس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نصر الله محمود، عقب اقتحام منزل ذويه في العيسوية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منتصر شلبي ونجله الشاب جهاد (18 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه في البلدة.

كما داهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم شقيقان من بلدة عقربا جنوب المدينة، وهم: الشقيقان رداد وقاسم فوزي بني منية، والمواطن فادي أديب أحمد زياد، وما زالت تفرض حصارا على البلدة، وتشل حركة المواطنين، وتمنعهم من الدخول أو الخروج، عقب اغلاق جميع مداخلها.

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت عددا من المصلين في أحد المساجد لفترة قصيرة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين واعتدت على آخر بالضرب في محافظة الخليل، وهُم: همام عمر الزبانية من بلدة ترقوميا، وعمر علي الحيح من بلدة صوريف، عقب دهم منزليهما وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي راشد موسى عادل الصليبي ( 24 عاما)، بعد تفتيش منزل ذويه في بلدة بيت أمر شمالا، والعبث بمحتوياته.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن أيسر الأطرش بالضرب، وحطمت زجاج مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.