الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم 3 من عائلة واحدة في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين بينهم ثلاثة من عائلة أبو عصب في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة أبو عصب، لاعتقال نجلها أيوب، وخلال ذلك هاجمت المتواجدين بالضرب، واعتقلت الوالد بدر أبو عصب ونجليه أيوب وعبد الله، وأحد أقاربه أحمد كايد أبو عصب.

وأوضحت، أن أفراد العائلة أصيبوا بجروح ورضوض مختلفة في كافة أنحاء جسدهم، خاصة في منطقة الوجه والرأس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نصر الله محمود، عقب اقتحام منزل ذويه في العيسوية.