  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الفلك الدولي" يحدد موعد عيد الفطر في أغلب الدول الإسلامية

الثلاثاء 04 مايو 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الفلك الدولي" يحدد موعد عيد الفطر في أغلب الدول الإسلامية



وكالات

في وقت ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال العيد مساء الثلاثاء 11 مايو 2021، أعلن مركز الفلك الدولي توقعاته بشأن يوم العيد في تلك الدول.


وكشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوما، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.


وأشار المركز، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل، ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

وقال عودة: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأميركا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

#مركز الفلك الدولي #موعيد الفطر #الدول الاسلامية #موعيد عيد الفطر في الدول الاسلامية

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

تفاصيل جديدة حول عملية حاجز زعترة: "سمعت طلقات نارية ورأيت أصدقائي يسقطون"

العثور على المركبة المستخدمة في عملية زعترة

بن جاسم تجاوزت حدك !!!

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي : هذا ما تعنيه هبّة باب العامود وصواريخ غزّة

الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و994 حالة تعافٍ

زز

الإعلام الإسرائيلي يزعم اعتقال الجيش منفذ عملية زعترة

9صث5صث45

إعلام الاحتلال يزعم : أجهزة أمن السلطة حددت السيارة التي نفذت عملية زعترة

o

عملية زعترة: اعتقالات بالضفة والاحتلال يحاصر عقربا ويصادر "المركبة المحترقة "

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية