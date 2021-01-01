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الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و994 حالة تعافٍ

الثلاثاء 04 مايو 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و994 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1529 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 994 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 102532 إصابة بينها 11418 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 90193 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 921.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 267 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 196.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 37749 شخصًا.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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