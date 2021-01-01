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"كورونا" يصيب أكثر من 20 مليون شخص في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان

الثلاثاء 04 مايو 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" يصيب أكثر من 20 مليون شخص في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان



نيودلهي/سما/

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوزالـ 20 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408".

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

#كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا #الهند

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