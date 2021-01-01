رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، استمرار تشديد اجراءات واقتحامات جيش الاحتلال لعدة بلدات جنوب نابلس، ومستوطنون يهاجمون منازل ومركبات ويقتلعون أشجارا في عدة مناطق.

كما أبرزت الصحف، الاعتداء على مصلين قرب باب الأسباط، وقمع وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، ومخططات جديدة لبناء 392 وحدة استيطانية على أراضي مواطنين في الخضر والظاهرية ورامين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

مخططات جديدة لبناء 392 وحدة استيطانية على أراضي مواطنين في الخضر والظاهرية ورامين

اقتحام عقربا وبيتا وتمشيط نابلس بحثا عن منفذي عملية زعترة واعتداءات على مصلين ومعتصمين بالقدس ومستوطنون يهاجمون منازل وسيارات ويقتلعون أشجارا في عدة مناطق

عشرات المستوطنين استباحوا الأقصى من جهة باب المغاربة

11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورنا في الضفة والقطاع

"الحياة الجديدة":

قوات الاحتلال والمستوطنون يتنمرون على محافظة نابلس واعتقال 20 مواطنا من الضفة ومهاجمة مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

الاعتداء على مصلين قرب باب الأسباط وقمع وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

محكمة الاحتلال تقرر تجميد إخلاء منازل في الشيخ جراح إلى 3 حزيران

اشتية يؤكد ضرورة تشكيل جبهة دولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

مذكرة احتجاج أردنية ضد انتهاكات الاحتلال في الأقصى

حظر تسويق سلطات ثماني شركات إسرائيلية في السوق الفلسطينية

"الأيام":

المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي نابلس وقلقيلية

خطط استيطانية لإقامة 392 وحدة على 432 دونما بالضفة

"الوباء": 11 وفاة ورصد 565 اصابة جديدة ونصف مليون جرعة لقاح روسي تصل قريبا

المستوطنون يحشدون لاقتحام الأقصى يوم 28 رمضان

اصابات خلال اعتداء الاحتلال والمستوطنين على الاهالي المعتصمين في الشيخ جراح

اسرائيل: اصابات جديدة بطفرات "كورونا" البرازيلية والتشيلية والهندية

"العليا الاسرائيلية" تجمد مؤقتا إجراء تسجيل أرض في الشيخ جراح

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