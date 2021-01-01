حماس: مشاهد الاعتداء بالشيخ جراح تُدلل على همجية الاحتلال

غزة / سما /

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد الاعتداء والترهيب الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الأهالي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.



وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع صباح الثلاثاء، إن مشاهد الاعتداء والترهيب ضد أهلنا بالشيخ جراح تدلل على همجية الاحتلال وممارساته العدوانية المستمرة، وتعكس حجم المعاناة والملاحقة التي يعاني منها المقدسيون هناك.



وأكد أن السلوك العدواني المستمر ضد أهالي الشيخ جراح ومحاولة طردهم ومصادرة بيوتهم تتطلب تصعيد المواجهة مع الاحتلال، وتعزيز صمود المقدسيين هناك لإفشال مخططات الاحتلال.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 3 شبان، وأصابت 10 آخرين خلال قمعها لاعتصام تضامني مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.