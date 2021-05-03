الملك سلمان يمنح آل الشيخ وساما رفيعا.. ورئيس الترفيه لولي العهد: "أنت من صنعت تركي"

الرياض/سما/

أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، الحصول على وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية بالمملكة، وهو أحد أرفع الأوسمة السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ، صور التكريم والوسام على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وقدم شكره للمك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.

أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ... والى اخر ايامي سأخدم مولاي وسيدي و السعودية والسعوديين بدمي وروحي ????????❤️... الى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم ❤️???????? pic.twitter.com/LujLyOMqXk — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 3, 2021



وكتب تركي آل الشيخ تغريدة أرفقها بالصور قائلا، "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد... وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروح إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرا لكم".

الوسام غالي مافيه شك ... لكن الاغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك ... الاغلى منه وجودك في حياتنا سيدي ... انت من صنعت تركي وغير تركي كثير ... انت الامل انتى الفخر انت القائد الملهم ... تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا ... روحي ومالي واولادي فداك وفداء لبلدي سيدي????????❤️???????? pic.twitter.com/Y2I1FirKwf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 4, 2021



وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية في تغريدة أرفقها بصورة له مع ولي العهد السعودي، "الوسام غالي مافيه شك.. لكن الأغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك.. الأغلى منه وجودك في حياتنا سيدي .. أنت من صنعت تركي وغير تركي كثير... أنت الأمل أنت الفخر أنت القائد الملهم.. تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا.. روحي ومالي وأولادي فداك وفداء لبلدي سيدي".