كم يحتاج جسمك من الماء في رمضان؟

وكالات

قالت اختصاصية التغذية العلاجية سوسن رزق، إنه من المهم الحفاظ على التوازن المائي، فقد نشعر أثناء الصيام بالجفاف والدوار والغثيان والضعف. لذلك، من المهم الحفاظ على توازن الماء بمعدل 30 مليلترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي حوالي لترين أو 2.5 لتر، ويتضمن معدل السوائل العصير الطازج، واللبن وما إلى ذلك.

من جهته، يقول أخصائي التغذية كايد كوايده، إن الجسم يحتاج كمية من الماء تعادل 8-12 كوبًا يوميًا للحفاظ على معدل ترطيب مناسب وتجنبا لحدوث مشاكل تتعلق بالجفاف.

وأضاف كوايده، أن كثيرا من الناس يعانون من الجفاف ومشاكل عسر الهضم وصداع بالرأس وهبوط في ضغط الدم لعدم حصول أجسادهم على كمية كافية من الماء، وتسوء الحالة في شهر الصيام لقصر المدة بين الفطور والسحور للحصول على احتياجاتهم من الماء.

وأوضح أن للماء فوائد جمة، نذكر -للمثال لا الحصر-منها أنه ضروري لجميع العمليات الحيوية بالجسم، ويحافظ على رطوبة الجسم وحمايته من الجفاف، ويلعب كذلك دورا رئيسيا في عملية توازن الأملاح، كما يخلص الجسم من السموم ويحافظ على سلامة الكلى ويمنع تكون الترسبات والحصى، فضلا عن أن له دورا أساسيا في صحة البشرة والجلد.