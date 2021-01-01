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بيل غيتس ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 27 عاما

الثلاثاء 04 مايو 2021 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيل غيتس ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 27 عاما



وكالات

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، مساء الاثنين، انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس، بعد 27 عاما على زواجهما.


وقال غيتس في بيان صادر عنه وعن ميليندا، نشره على حسابه بموقع "تويتر"، إنه وزوجته سيواصلان العمل معا في العمل الخيري، الذي يشمل التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.

وأضاف: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

وتابع: "لقد قمنا بتربية ثلاثة أولاد رائعين، وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم؛ لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة".

واستطرد: "نواصل مشاركة الإيمان بهذه المهمة، وسنواصل عملنا معا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا النمو معا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا".

ويحتل غيتس المرتبة الرابعة ضمن أثرى مليارديرات العالم في قائمة فوربس لعام 2021، بثروة تبلغ 124 مليار دولار.

وبموجب القانون الغربي، فان الطليقة تحصل على نصف ثروة طليقها.

وأسس الزوجان منظمتهما الخيرية، مؤسسة بيل وميليندا جيتس، عام 2000. ومنذ ذلك الحين، أنفقت المؤسسة 53.8 مليار دولار على مجموعة واسعة من المبادرات المتعلقة بالصحة العالمية، والتخفيف من حدة الفقر، وغيرهما من القضايا، وفقا لموقع المنظمة.

والتقى بيل وميليندا غيتس عام 1987، في شركة "مايكروسوفت" التي أسسها بيل غيتس، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب الرئيس التنفيذي.

وعملت ميليندا كمديرة ضمن الدفعة الأولى من خريجي ماجستير إدارة الأعمال للانضمام إلى الشركة، وترقت في نهاية المطاف في الرتب لتصبح المديرة العامة لمنتجات المعلومات، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن أن".

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