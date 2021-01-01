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تغريدة للملكة نور عن الأمير حمزة وإشارة لشرعية الحكومة بقضيته

الثلاثاء 04 مايو 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة للملكة نور عن الأمير حمزة وإشارة لشرعية الحكومة بقضيته



وكالات

أعادت ملكة الأردن السابقة نور الحسين، التغريد في قضية ابنها الأمير حمزة، ووجهت له اتهامات بوجود "أطماع" تتعلق بالحكم واتصالات بوجهاء عشائر وشخصيات على ارتباط بدول أجنبية.


واقتبست الملكة نور عنوانا لتقرير موقع العربي الجديد باللغة الإنجليزية، والذي قال: "لماذا تحاكم شرعية الحكومة الأردنية في قضية الأمير حمزة؟".

وخلال الفترة الماضية، نشطت الملكة نور في إثارة قضية ابنها، وأطلقت العديد من التغريدات، كان أبرزها كتابة تغريدة مثيرة للجدل عن أن "هناك الكثير من الأدلة على سوء إدارة الملك أكثر من وجود مؤامرة أجنبية ضده"، والتي عدلت عنها لاحقا وقالت إنها عبارة لم تكتبها ولكن اقتبستها عن التقرير.

وتفاعل مغردون مع تكرار حديث الملكة عن قضية ابنها حمزة ونشروا العدديد من التغريدات المؤيدة والداعمة للأمير حمزة.

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