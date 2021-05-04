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اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 04 مايو 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء



رام الله / سما /

شهدت اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4-5-2021 استقرارًا في عملية بيع وشراء الذهب في فلسطين.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين اهتمامًا كبيرًا من ابناء شعبنا خاصة من فئة التجار وفئة الشباب المقبولين على الزواج.

وفي هذه المقالة سننشر لكم تقريرا حول الاسعار بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4-5-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 187.49 شيكل        $57.69

سعر الذهب عيار 22  171.87 شيكل        $52.88

اسعار الذهب عيار 21 164.06 شيكل        $50.48

اسعار الذهب عيار 18 140.62 شيكل        $43.27

سعر الذهب عيار 14  109.37 شيكل        $33.65

سعر الذهب عيار 12  93.74 شيكل  $28.84

اسعار أوقية الذهب     5,831 شيكل  $1,794

اسعار جنيه الذهب      1,312 شيكل  $403.83

اسعار كيلو الذهب      187,489 شيكل       $57,688

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

3 مايو 187.29       163.88       140.47       109.25       93.65

2 مايو 184.58       161.51       138.44       107.67       92.29

1 مايو 184.59       161.52       138.44       107.68       92.29

30 إبريل       184.47       161.42       138.36       107.61       92.24

29 إبريل       185.38       162.21       139.04       108.14       92.69

28 إبريل       186.29       163.01       139.72       108.67       93.14

27 إبريل       185.13       161.99       138.85       107.99       92.56

26 إبريل       185.51       162.32       139.13       108.21       92.75

25 إبريل       186.23       162.96       139.68       108.64       93.12

24 إبريل       186.26       162.98       139.70       108.65       93.13

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