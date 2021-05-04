رام الله / سما /

شهدت اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4-5-2021 استقرارًا في عملية بيع وشراء الذهب في فلسطين.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين اهتمامًا كبيرًا من ابناء شعبنا خاصة من فئة التجار وفئة الشباب المقبولين على الزواج.

وفي هذه المقالة سننشر لكم تقريرا حول الاسعار بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 4-5-2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 187.49 شيكل $57.69

سعر الذهب عيار 22 171.87 شيكل $52.88

اسعار الذهب عيار 21 164.06 شيكل $50.48

اسعار الذهب عيار 18 140.62 شيكل $43.27

سعر الذهب عيار 14 109.37 شيكل $33.65

سعر الذهب عيار 12 93.74 شيكل $28.84

اسعار أوقية الذهب 5,831 شيكل $1,794

اسعار جنيه الذهب 1,312 شيكل $403.83

اسعار كيلو الذهب 187,489 شيكل $57,688

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 مايو 187.29 163.88 140.47 109.25 93.65

2 مايو 184.58 161.51 138.44 107.67 92.29

1 مايو 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

30 إبريل 184.47 161.42 138.36 107.61 92.24

29 إبريل 185.38 162.21 139.04 108.14 92.69

28 إبريل 186.29 163.01 139.72 108.67 93.14

27 إبريل 185.13 161.99 138.85 107.99 92.56

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13