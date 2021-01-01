  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن :جدل عاصف بعد تعيين صاحب لافتة “لن ندفع فواتير عهركم” في منصب رئيس هيئة الإعلام

الثلاثاء 04 مايو 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن :جدل عاصف بعد تعيين صاحب لافتة “لن ندفع فواتير عهركم” في منصب رئيس هيئة الإعلام



وكالات

بين ليلة وضحاها تحولت مصطلحات ودلالات المحامي والإعلامي الأردني طارق أبو الراغب إلى خطاب “عقلاني متوازن” هدفه التغيير والإصلاح، بعد أن كانت معارضة للسياسيات الرسمية.

“لن ندفع فواتير عهركم”.. هذه العبارة التي ترددت بشكل صاخب وغير مسبوق طوال يومين عبر منصات التواصل الأردنية، بعد قرار مجلس الوزراء تعيين أبو الراغب “المعارض سابقا” رئيسا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهي أعلى هيئة للإعلام الرسمي في المملكة.

تلك عبارة اشتهر أبو الراغب نفسه في حملها على لافتة خلال الحراكات والاعتصامات وحاول الشارع تذكيره بها بمجرد إعلان قرار تعيينه.

تسبب تعيين أبو الراغب بجدل واسع في الأردن، حيث يتم تكرار السيناريو المستهلك الذي تتبعه الحكومات باستقطاب أشخاص مقبولين شعبيا، أملاً في إقناع الشارع بمسوغاتها وتحويل جبهة الشجب والاستنكار داخل صفوف المعارضة.

ويرى الكثير من المحللين أن أبو الراغب ليس من المعارضين أساساً فهو لا ينتمي لأي حراك أو حزب أو تيار معارض، فهو مجرد ناقد للسياسيات الرسمية وليس كل من ينتقد من المعارضة.

ربما يعارض أبو الراغب من خلال استغلال قضايا تهم الرأي العام بحثاً عن المنصب برأي بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، مشيرين إلى أنه ليس الشخص الوحيد الذي استقطب للحكومة فهناك عدد من المعارضين أو منتقدي السياسات الرسمية الذين أصبحوا وزراء في الحكومات السابقة.

وعلى ضوء ذلك،علت صيحات الانتقاد على منصات التواصل الاجتماعي حول الطريقة التي يتم التوظيف من خلالها، إذ ثار الغضب على موقف أبو الراغب من مسألة التعيين خاصة بعد أن كان الأخير من أكثر المعارضين شراسة حول المناصب القيادية المستقلة الذي طالب بإلغائها مراراً وتكراراً على الملأ.

وتجدد النقاش عبر وسائل الإعلام الأردنية بأكثر من جانب حول موقف المسؤول الجديد من البقاء في الحكومة أو مغادرتها، خاصة أن العنوان الأبرز الذي فتحه على نفسه هو الحراك الواعي.

وفيما يتعلق بمسألة التعيين، قالت مؤسسة “إحقاق للمحاماة والدراسات والاستشارات” إن القرار مخالف لأحكام الدستور الأردني، ومخالف لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية. وأوضحت أن وظيفة مدير عام هيئة الإعلام تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهي وظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام وينبغي أن يتم اختيارها ضمن مسابقة نظامية بعد الإعلان عنها.

في المقابل، وجه مدير عام هيئة الإعلام الجديد رسالة إلى منتقدي تعيينه بالمنصب، معتبرا أن النقد “حافز كبير للعمل الجاد وتقديم الأفضل حتى يتراجعوا عن انتقادهم”.

وقال أبو الراغب إنه سيترك العمل والإنجاز للتحدث، للوصول إلى المعلومة ونفي الشائعة لتسليط الضوء على السلبيات للتصحيح وكل ذلك لخدمة العنوان الكبير (إعلام دولة وليس إعلام حكومة”.

إلا أن توضيحات أبو الراغب أخفقت في تخفيف شدة الجدل ضد قراره قبول المنصب وضد قرار التعيين في الأصل، خصوصا وأن الحكومة بدت وكأنها تستقطب في موقع وظيفي رفيع لافتة “لن ندفع فواتير عهركم”.

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

تفاصيل جديدة حول عملية حاجز زعترة: "سمعت طلقات نارية ورأيت أصدقائي يسقطون"

العثور على المركبة المستخدمة في عملية زعترة

كان العبرية : حماس ستتوجه لإشعال الضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

زعترة

"الذئاب المنفردة" تثير هلع إسرائيل ..عملية زعترة تذكر الاحتلال بالأسير عاصم البرغوثي

o

عملية زعترة: اعتقالات بالضفة والاحتلال يحاصر عقربا ويصادر "المركبة المحترقة "

أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية: ما هي الخيارات المتاحة أمام ريفلين؟

اليمن

الحوثيون يتهمون "اليونيسف" بـ"توزيع حقائب مدرسية عليها خرائط تعترف بإسرائيل بدلا عن فلسطين"

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية