سعر الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

جاء سعر الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 4-5-2021 على النحو التالي: -
أسعار الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار حمامات: 5 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 2 شيكل
كوسا: 1ك = 305 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 2 شيكل
بصل مصري: 1ك = 1 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
باذنجان: 1ك = 3 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
ورق عنب = 5 شيكل للوقية
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 2 شيكل
ثومة (وقية): 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 _ 4 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر: 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
فراولة 1ك = 3 شيكل
موز: 1 ك = 3.5 شيكل
تفاح: 4 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 5 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 4 شيكل
كيوي: 1ك = 5 شيكل
قشطة 1ك = 15 شيكل
شمام 1ك = 3 شيكل
كستناء 1ك = 10 شيكل
عنب أسود 1ك = 10 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم وطبق البيض
بيض: 12 شيكل الكرتونة
دجاج: 9.5 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد
لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد