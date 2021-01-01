  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: الحرارة ترتفع وتصبح أعلى من معدلها بـ 6 درجات

الثلاثاء 04 مايو 2021 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: الحرارة ترتفع وتصبح أعلى من معدلها بـ 6 درجات



رام الله/سما/


توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا الى حار جدا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا إلى حار جدا وجافاً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة القادم، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#الطقس #طقس فلسطين اليوم #الارصاد الجوية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

تفاصيل جديدة حول عملية حاجز زعترة: "سمعت طلقات نارية ورأيت أصدقائي يسقطون"

العثور على المركبة المستخدمة في عملية زعترة

كان العبرية : حماس ستتوجه لإشعال الضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

زعترة

"الذئاب المنفردة" تثير هلع إسرائيل ..عملية زعترة تذكر الاحتلال بالأسير عاصم البرغوثي

o

عملية زعترة: اعتقالات بالضفة والاحتلال يحاصر عقربا ويصادر "المركبة المحترقة "

أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية: ما هي الخيارات المتاحة أمام ريفلين؟

اليمن

الحوثيون يتهمون "اليونيسف" بـ"توزيع حقائب مدرسية عليها خرائط تعترف بإسرائيل بدلا عن فلسطين"

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية