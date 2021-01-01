حالة الطقس: الحرارة ترتفع وتصبح أعلى من معدلها بـ 6 درجات

رام الله/سما/



توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا الى حار جدا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا إلى حار جدا وجافاً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة القادم، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.