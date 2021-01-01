صور : إصابة 20 مواطناً ومتضامناً واعتقال فتاة وشابين خلال مواجهات بالشيخ جراح

القدس المحتلة /سما/

أصيب نحو 20 مواطنًا ومتضامنًا، واعتقلت فتاة وشابين، خلال مواجهات اندلعت في حي الشيخ جراج بالقدس المحتلة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، مساء الاثنين وخلال ساعات الفجر الأولى من الثلاثاء، على الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قمعت نشطاء جاءوا لدعم أهالي الحي، وما يتعرض له المقدسيون هناك من عمليات تهجير، حيث اندلعت على إثرها مواجهات أدت لإصابة 20 مواطنًا ومتضامنًا، جرى نقل 3 منهم إلى المستشفى.

وأقدمت قوات الاحتلال على رش المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة وبغاز الفلفل ما أدى لإصابة بعضهم تم معالجتهم ميدانيًا، فيما اعتدى المستوطنون بوحشية على الأهالي وخاصةً النساء أمام منازلهم بالحي وسط حماية من شرطة الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة من المتضامنين في المكان، فيما اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما عرف منهما الشاب أحمد فراح الذي تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وفي السياق، تمكن حراس المسجد الأقصى المبارك من التصدي لأحد المستوطنين الذي حاول اقتحام المسجد بدراجته الهوائية من باب الأسباط، حيث جرى توقيفه وطرده من المكان.













