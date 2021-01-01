اصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

أُصيب شخصان بجراح، إثر مهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، مساء يوم الإثنين، الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء، في حي الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة.

وقمعت قوات الاحتلال نشطاء جاؤوا لدعم أهالي الحي، وما يتعرض له المقدسيون هناك من عمليات تهجير.

وأفادت جمعيّة الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، بوقوع "إصابتين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس".

وأشارت الجمعية إلى أنه "تم نقل الإصابتين للمستشفى".

ورشت قوات الاحتلال المقدسيين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي المتواجدين في الحي.

وفي السياق، تمكن حراس المسجد الأقصى من التصدي لأحد المستوطنين الذي حاول اقتحام المسجد بدراجته الهوائية من باب الأسباط، حيث جرى توقيفه وطرده من المكان.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من المصلين قرب باب الأسباط.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المصلين ونكلت بهم أثناء دخولهم لأداء الصلاة من باب الأسباط للمسجد الأقصى، ما تسبب بمواجهات مع الاحتلال.