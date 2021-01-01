المباحث بغزة تكشف ملابسات مقتل مواطن بحي الصبرة فجر الاثنين

غزة/سما/

أكد المقدم غسان الرواغ، مدير مباحث محافظة غزة بالشرطة، أن حادث الاعتداء على المجني عليه، خالد القرم، وقع على خلفية مشاكل زوجية بين الزوج من عائلة القرم، والزوجة من عائلة الحداد، ونشب على إثرها عراك بين الطرفين في الساعات الأولى من فجر الاثنين، ما أدى لقيام عدد من الأشخاص من عائلة الحداد بالاعتداء على منزل الزوج.

وقال الرواغ، في تصريحات له، نشر على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني، مساء اليوم الاثنين: "تزامن وجود المجني عليه خالد القرم، وهو شقيق الزوج، أثناء العراك ليتم الاعتداء عليه بآلة حادة في الصدر أدت إلى وفاته".

وأوضح الرواغ، أنه خلال ساعات قليلة من وقوع الحادثة، تم توقيف ستة أشخاص، مشتبه بهم في جريمة القتل، ومباشرة التحقيق معهم، لافتا إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية؛ تمهيداً لإحالة المتهمين وأداة الجريمة إلى النيابة العامة صباح غدٍ الثلاثاء.