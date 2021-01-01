  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المباحث بغزة تكشف ملابسات مقتل مواطن بحي الصبرة فجر الاثنين

الثلاثاء 04 مايو 2021 06:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث بغزة تكشف ملابسات مقتل مواطن بحي الصبرة فجر الاثنين



غزة/سما/

أكد المقدم غسان الرواغ، مدير مباحث محافظة غزة بالشرطة، أن حادث الاعتداء على المجني عليه، خالد القرم، وقع على خلفية مشاكل زوجية بين الزوج من عائلة القرم، والزوجة من عائلة الحداد، ونشب على إثرها عراك بين الطرفين في الساعات الأولى من فجر الاثنين، ما أدى لقيام عدد من الأشخاص من عائلة الحداد بالاعتداء على منزل الزوج.

وقال الرواغ، في تصريحات له، نشر على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني، مساء اليوم الاثنين: "تزامن وجود المجني عليه خالد القرم، وهو شقيق الزوج، أثناء العراك ليتم الاعتداء عليه بآلة حادة في الصدر أدت إلى وفاته".

وأوضح الرواغ، أنه خلال ساعات قليلة من وقوع الحادثة، تم توقيف ستة أشخاص، مشتبه بهم في جريمة القتل، ومباشرة التحقيق معهم، لافتا إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية؛ تمهيداً لإحالة المتهمين وأداة الجريمة إلى النيابة العامة صباح غدٍ الثلاثاء.

#المباحث بغزة #حي الصبرة

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد إجازة عيد الفطر السعيد

قيادي بفتح: قرار تأجيل الانتخابات "مؤلم" بكل ما تحمله الكلمة من معنى

الأخبار الرئيسية

اليمن

الحوثيون يتهمون "اليونيسف" بـ"توزيع حقائب مدرسية عليها خرائط تعترف بإسرائيل بدلا عن فلسطين"

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجيش

الأسابيع القادمة مليئة بأيام مشحونة: هل ستكون الضفة الغربية على موعد مع التصعيد؟

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية