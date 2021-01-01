نابلس: مداهمات واعتقال شاب ومصادرة السيارة المحترقة من عقربا

نابلس/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء بلدة عقربا جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقلت مواطنا.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت حي بني جابر في عقربا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وداهمت عددا من المنازل القريبة من موقع المركبة التي أحرقها الأهالي أمس للاشتباه بأنها استخدمت بتنفيذ عملية حاجز زعترة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وتخريب في المنازل، واستجوبت أصحابها، واعتقلت صاحب أحد تلك المنازل.

كما اقتحمت مسجد بني جابر واحتجزت المصلين واستجوبتهم.

وقامت قوات الاحتلال أثناء انسحابها بسحب المركبة المحترقة بواسطة الجرافة ومصادرتها.