أنباء عن موافقة فرنسا على بيع 30 مقاتلة من نوع "رافال" لمصر

سما /رويترز

كشف موقع "Disclose" الاستقصائي، اليوم الاثنين، أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع "رافال" للحكومة المصرية.

وذكر الموقع في تقرير له أن السلطات الفرنسية صادقت على بيع 30 طائرة عسكرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 3.73 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق قد يتم بحلول الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس.

وفي هذا السياق نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الفرنسية أن المحادثات مع مصر بشأن صفقة مقاتلات "رافال" تجري في مرحلة متقدمة للغاية، مشيرا إلى أن إعلان نتائجها قد يصدر "قريبا جدا".

وسبق أن أبرمت مصر وفرنسا عام 2015 صفقة لتزويد الجيش المصري بـ24 مقاتلة من طراز "رافال"، وكانت هذه أول مرة تبيع فيها الحكومة الفرنسية هذه الطائرة لدولة أخرى.

وقال التقرير إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضا عقودا من شركة صناعة الصواريخ "إم. بي. دي. أيه." وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو إضافية.

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ديسمبر 2020، أنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب المنتقدين.