  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تلزم الأجانب القادمين بغرض السياحة والزيارة والعمرة بامتلاك تأمين صحي يغطي الإصابة بكورونا

الإثنين 03 مايو 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تلزم الأجانب القادمين بغرض السياحة والزيارة والعمرة بامتلاك تأمين صحي يغطي الإصابة بكورونا



الرياض /سما/

فرضت السلطات السعودية على القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، الحصول على تأمين طبي يغطي المخاطر من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس الأحد، عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة والزيارة والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت السلطات إن إضافة هذه التغطية تهدف "إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة. وذلك حرصا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة".

ويشمل التأمين الصحي تكلفة علاج المصابين وإجراءات العزل بحقهم والإخلاء العاجل في حالات طارئة.

#السعودية #تأمين صحي #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

ابو مازن عاد وخسر مرة اخرى ، وينبغي على اسرائيل ان تقلق.. ميخائيل ميلشتاين

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

الأخبار الرئيسية

اليمن

الحوثيون يتهمون "اليونيسف" بـ"توزيع حقائب مدرسية عليها خرائط تعترف بإسرائيل بدلا عن فلسطين"

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجيش

الأسابيع القادمة مليئة بأيام مشحونة: هل ستكون الضفة الغربية على موعد مع التصعيد؟

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية