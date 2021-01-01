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رسائل فلسطينية للأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية حول اعتداءات الاحتلال بالقدس المحتلة

الإثنين 03 مايو 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسائل فلسطينية للأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية حول اعتداءات الاحتلال بالقدس المحتلة



امستردام /سما/

وجهت سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا روان سليمان، اليوم الاثنين، رسائل إلى مختلف الأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية، حول ما يتعرض له أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة من تصعيد واعتداءات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتهجيرهم وطردهم بالقوة من منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ جراح.

وطالبت السفيرة سليمان، الأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية بضرورة قيام الحكومة الهولندية بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جميع الإجراءات العدوانية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى رأسها وقف عمليات التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من مدينة القدس الشرقية، ووقف الاعتداءات والتحريض ضدهم، وإزالة القيود التي تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل السفارة اتصالاتها وجهودها مع الحكومة ومختلف الأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هولندا بهدف حشد الدعم والتأييد للموقف الفلسطيني.

#السفيرة روان سليمان #مملكة هولندا #الاعتداءات الاسرائيلية #القدس

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