  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائمة "كفاءة" تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني

الإثنين 03 مايو 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة "كفاءة" تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني



رام الله /سما/

أصدرت قائمة "كفاءة" تصريحاً صحفياً، أكدت فيه بأنها تابعت في الأيام الماضية مجريات وتطورات الأحداث السياسية والميدانية ولا سيما قضية تأجيل الانتخابات، وقد صرحت القائمة وأظهرت موقفها الذي يعبر عن استقلاليتها وامتدادها الوطني.

وتقول القائمة: إنه "في ظل الأخبار التي تتصدر عناوين الصحف والمقالات ومنصات الإعلام عن تشكيل تكتل خاص بالكتل الانتخابية المستقلة، فإن قائمة كفاءة تعلن عدم انخراطها في أي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني".

وبناءً عليه توجه قائمة كفاءة كلمتها إلى الرئيس محمود عباس وإلى الفصائل الفلسطينية والكتل الانتخابية لعقد اجتماع طارئ لإيجاد خارطة طريق تضمن وحدة الصف والموقف الفلسطيني، فكفاءة تنظر للانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاثة هي استحقاق دستوري وواجب وطني وذلك باستحضار كفاءات وطنية مهنية وأكاديمية بعيداً عن أي مناكفات سياسية.

كما تدعو "كفاءة" إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس العاصمة وبالآلية الواجب توافق عليها في أسرع وقت ممكن.
 

#قائمة كفاءة #القوائم الانتخابية #الانتخابات الفلسطينية #تأجيل الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

ابو مازن عاد وخسر مرة اخرى ، وينبغي على اسرائيل ان تقلق.. ميخائيل ميلشتاين

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

الأخبار الرئيسية

اليمن

الحوثيون يتهمون "اليونيسف" بـ"توزيع حقائب مدرسية عليها خرائط تعترف بإسرائيل بدلا عن فلسطين"

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجيش

الأسابيع القادمة مليئة بأيام مشحونة: هل ستكون الضفة الغربية على موعد مع التصعيد؟

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية