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إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل

الإثنين 03 مايو 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل



القدس المحتلة /سما/

أفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع واللا الإسرائيلي، أنه سمع دوي انفجارات شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه ربما جاءت نتيجة تجدد إطلاق البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.

وقال بوخبوط: "في كيبوتس مفلاسيم، أفادوا عن رؤية بالونات في السماء، سرعان ما سمعت دوي انفجارات"، مذكراً في الوقت ذاته، أنه من المقرر أن يصل السفير الفطري، محمد العمادي، الأسبوع المقبل، حاملا معه ملايين الدولارات.

في السياق، تساءل المراسل العسكري لموقع واللا، بقوله: "هل ستوافق الحكومة الإسرائيلية على دخول العمادي؟".

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