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لهذا السبب.. منصور عبّاس اجتمع بحاخام "الصهيونية الدينية" دروكمان

الإثنين 03 مايو 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. منصور عبّاس اجتمع بحاخام "الصهيونية الدينية" دروكمان



القدس المحتلة /سما/

اجتمع رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، خلال الأسبوع الماضي، بحاخام تيار الصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الإثنين.

وأشارت القناة إلى أن اللقاء عقد بضغوط من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع دروكمان لإصدار فتوى تشرّع لحزب "الصهيونية الدينية" القبول بدعم "الموحدة" بحكومة يمينية برئاسة نتنياهو.

وعلى الرغم من اللقاء، الذي عقد في بيت دروكمان، رفض الأخير شرعنت القبول بدعم "الموحدة" لحكومة يمينية بمشاركة تياره، إذ أصر حزب "الصهيونية الدينية" على موقفه.

وأعلن حزب "الصهيونية الدينية" الذي ترأسه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، اليوم، رسميا، بأنه "لن نقبل بحكومة تستند على القائمة العربية الموحدة وداعمي الإرهاب".

وقال حاخام سموتريتش، دروكمان، إن "موقفنا لم يتغير. ممنوع القبول بحكومة تستند على القائمة العربية الموحدة".

من جانبه، أدان عبّاس، في وقت سابق، الإثنين، عملية إطلاق النار في زعترة، قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، والتي وقعت أمس، الأحد، وأسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة، وآخر بجراح طفيفة.

#القائمة الموحدة #منصور عبّاس #تيار الصهيونية الدينية #بتسلئيل سموتريتش #تشكيل حكومة اسرائيلية #بنيامين نتنياهو #حاييم دروكمان

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