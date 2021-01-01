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الاحتلال يعتقل مواطنا ومستوطنون يهاجمون منازل ويقتلعون أشجارا جنوب نابلس

الإثنين 03 مايو 2021 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا ومستوطنون يهاجمون منازل ويقتلعون أشجارا جنوب نابلس



نابلس /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مواطنا من قرية عقربا جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت المواطن جورج حمزة زهراوي بني جابر في منقطة رأس العين بالقرية، وذلك خلال عودته من عمله إلى منزله.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، منازل المواطنين ومزارعهم، واقتلعوا عددا من الأشجار في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأكد مسؤول لجنة المقاومة الشعبية في قصرة عبد العظيم وادي، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف القرية الجنوبية، وحطمت نوافذ منازل عدد من المواطنين عرف من بينهم فريد علي حسن، وعبد المجيد توفيق حسن، كذلك معدات لمزارع، واقتلعت عددا من الأشجار في المنطقة، مضيفا أن الأهالي تصدوا لهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

وقال إن المستوطنين هاجموا مزرعته أيضا وحطموا الكاميرات المثبتة فيها واقتلعوا عددا من الأشجار، واستهدفوا مزرعتين تعود ملكيتهما للمواطنين عبد الحكيم وادي، وعدلي محمد رزق.

#قوات الاحتلال #اعتقال #قرية عقربا #اعتداءات المستوطنين

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