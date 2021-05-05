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نقابة الأطباء تقرر الاستمرار بالإجراءات النقابية الاحتجاجية

الإثنين 03 مايو 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء تقرر الاستمرار بالإجراءات النقابية الاحتجاجية



رام الله /سما/

قررت نقابة الأطباء اليوم الاستمرار بالإجراءات النقابية الاحتجاجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية ومبنيي الوزارة في نابلس ورام الله كما هي في البيان السابق.

وأعلنت النقابة أن العمل في أقسام الطوارئ يقتصر على استقبال الحالات الطارئة فقط.

ويوم الأربعاء بتاريخ 05/05/2021 فتح عيادات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وفيما يلي نص بيان النقابة:

الزميلات والزملاء الكرام،
تحية نقابية معطرة برائحة الوطن الغالي، نقابتكم رمز عزتكم وكرامتكم وقد اثبتم انكم الرقم الصعب الذي لا يتنازل عن حقه .
ان نقابة الاطباء دائما جاهزة للحوار من اجل تحصيل حقوق المنتسبين وقد خاضت اليوم حوار مكثف مع الحكومة في مبنى رئاسة الوزراء بوساطة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممثلة برئيسها الدكتور عمار دويك ولم يتم التوصل الى اتفاق ولكن اتفق الطرفان على استمرار الحوار لمدة اسبوع من تاريخ اليوم على ان تقوم الحكومة بالغاء الخصومات على الاطباء على خلفية الاضراب وعدم اخذ عقوبات ادارية او مالية بحق اي طبيب , مقابل ان تخفف النقابة اجراءاتها في اقسام الطوارئ.

اجتمع مجلس النقابة اليوم وقرر ما يلي:
1-الاستمرار بالإجراءات النقابية الاحتجاجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية ومبنيي الوزارة في نابلس ورام الله كما هي في البيان السابق.
2-العمل في أقسام الطوارئ باستقبال الحالات الطارئة فقط.
3-يوم الأربعاء بتاريخ 05/05/2021 فتح عيادات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة الواحدة ظهرا.

#نقابة الاطباء #اجراءات احتجاجية

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