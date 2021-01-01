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الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل

الإثنين 03 مايو 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل



عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأدرنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وإمعانها بالانتهاكات من خلال السماح بإدخال المتطرفين إلى المسجد في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان الاثنين، إن المملكة تدين التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد وترفضها، وتعدها انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر الفضيل.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة في الحرم الشريف.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأشار الفايز إلى أن الوزارة وجهت الاثنين إلى إسرائيل مذكرة احتجاج رسمية طالبتها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

#الاردن #الاعتداءات الاسرائيلية #المسجد الاقصى

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