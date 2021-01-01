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إضرام النار بمركبة يعتقد أنها لمنفذ عملية زعترا عثر عليها في بلدة عقربا

الإثنين 03 مايو 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضرام النار بمركبة يعتقد أنها لمنفذ عملية زعترا عثر عليها في بلدة عقربا



نابلس /سما/

أضرم عدد من الشبان النار في مركبة يعتقد أنها لمنفذ عملية زعترا عثر عليها في بلدة عقربا جنوب نابلس .

وقالت مصادر محلية، أن أحد المواطنين عثر على المركبة وهي من نوع جيب في المنطقة الغربية من بلدة عقربا في منطقة العين وعليها آثار إطلاق نار.

وبحسب المصادر، فإن صور المركبة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع عددا من الشبان الى إشعال النار فيها، قبل وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان.

واضافت المصادر، أن أكثر من ثمانية جيبات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى مكان الجيب الذي يعتقد بأنه لمنفذ العملية ولكن بعد أن أتت النيران عليه.

ووقعت في تلك الاثناء مواجهات عنيفة بين شبان البلدة وقوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضافت ذات المصادر أن قوات الاحتلال قد اغلقت مداخل البلدة ومنعت الدخول اليها او الخروج منها. وقال صحفيون ان قوات الاحتلال قد اعتدت عليهم واحتجزتهم لساعات ومنعتهم من تغطية الاحداث الجارية في البلدة.

#عملية نابلس #عملية حاجز زعترة #بلدة عقربا

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