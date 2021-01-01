نيقوسيا / سما

أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في قبرص، مشيرا إلى أنه اعتمد على علم الفلك والفضاء في تحديد رؤية هلال شهر رمضان وليس بالرؤية بالعين المجرد.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان صحفي، أن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في قبرص، يصادف اليوم الخميس في الـ 13 من شهر مايو/ أيار الحالي، حيث بدأ الصيام لشهر رمضان الحالي في الثالث عشر من الشهر الماضي.

وأوضح المجلس أنه يستحيل رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، إنما يمكن رؤيته في الـ12 مايو/ ايار والذي يصادف يوم الأربعاء، وذلك بالعين المجردة في عدة دول أوروبية وأخرى بأجهزة الرصد والتليسكوب.

يذكر أن المجلس الأوروبي اعتمد منذ أكثر من عشر سنوات الاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة في تحديد بدء الأشهر القمرية، وتحديد المناسبات الدينية والأعياد منها عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى، لتوحيد صف المسلمين على كلمة واحدة.

موعد عيد الفطر في قبرص 2021:

وينتهز المجلس هذه الأيام ليدعوا المسلمين في كل مكان إلى الوقوف بصف واحد ولم الشمل للاعتصام بحبل الله تعالى، ودعاءه لتفريج الهم التوفيق وانتهاء وباء فيروس كورونا الذي أنهك العالم بالإصابات والضحايا.

وسيصوم المواطنين في جمهورية قبرص رمضان هذا العام 30 يوما كاملا العدة، وفق الحسابات الفلكية حال معظم البلدان العربية والأوروبية الإسلامية، حيث يتواجد المسلمين في البلاد بالملايين ويتمتعون بالحرية في العمل والسكن.

ويسعى الكثير من الشباب العرب في كل من الدول الشرق الأوسط كفلسطين والأردن والكويت ومصر والسودان إلى الهجرة إلى قبرص لأسباب مختلفة منها العمل وأيضا إكمال التعليم الجامعي، الأمر الذي يزيد من نسبة المسلمين في البلاد.