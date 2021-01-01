مقديشو / سما

كشف تقرير فلكي، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الصومال، وعدد من الدول العربية الافريقية، باعتبار شهر رمضان المبارك لهذه السنة سيتم الثلاثين يوما كاملا.

وأكد التقرير الفلكي، أن موعد أول أيام عيد الفطر في الصومال، سيصادف الـ13 من شهر مايو / أيار الجاري، والذي سوف يكون في يوم الخميس من نهاية الأسبوع القادم 1 شوال 1442.

وأشار التقرير إلى أن نهاية شهر رمضان لهذا العام، سيكون في يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، على أن يتم تتبع هلال شهر شوال بعد غروب الشمس للرؤية الشرعية.

وبحسب التقرير فإنه يمكن رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء الـ29 من شهر رمضان، بالعين المجردة في عدة دول، وفي دول عربية أخرى بأجهزة الرصد والتليسكوب.

موعد عيد الفطر في اندونيسيا 2021:

ويذكر أن الهيئة الإسلامية في الصومال، قامت بتحديد بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام تبين لديها أول أيام عيد الفطر السعيد، حيث يتم صلاة العيد في مقديشو التابعة للصومال بعد شروق الشمس يوقت قصير.

وينتظر المسلمون في الصومال الاعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، للاستعداد والتجهيز للاحتفال بهذه المناسبة، إلا أن انتشار فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي يمكن أن يحصر من جمالية الاحتفال.

ودعت الحكومة الصومالية إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في أيام العيد الفطر السعيد للحد من انتشار فيروس كورونا، فاعتمدت العام المنصرم أداء صلاة العيد في الساحات العامة والالتزام بارتداء الكمامة.

ويعتبر الدين الإسلامي في الصومال الدين الأساسي للدولة، حيث تتميز بأنها من أكثر الدول الإسلامية تمسكا بالدين والأخلاق الإسلامية ويعتبر مواطنيها من أشهر المتحمسين لنشر الدين الإسلامي في البلدان الأجنبية.