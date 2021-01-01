الكويت / سما

حددت مصادر فلكية كويتية، موعد عيد الفطر لهذا العام 2021 في دولة الكويت، وعدة دول عربية، مشيرة إلى أن شهر رمضان سيتم الثلاثين يوما، اعتبارا من تاريخ بدايته 13 ابريل.

وذكرت المصادر الفلكية، أن موعد عيد الفطر 2021 في الكويت فلكيا، سيكون في الثالث عشر من شهر مايو / أيار الحالي، ويصادف يوم الخميس من الأسبوع القادم.

وأشارت المصادر إلى أن عيد الفطر لهذا العام سيكون في نفس الموعد المعلن في معظم الدول العربية والإسلامية، بخلاف عدة دول عربية منها إيران وسلطنة عمان.

ويشترط للإعلان عن أول أيام عيد الفطر السعيد الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1442 هجريا، سواء بالعين المجردة أو بأجهزة الرصد والتليسكوب، لكن يتم تحديده مسبقا وفق حسابات فلكية دقيقة.

موعد عيد الفطر في الكويت 2021:

ويعتبر عيد الفطر في الكويت من أهم المناسبات الدينية السعيدة التي ينتظرها المسلمين في البلاد وكل بقاع الأرض أيضا، إلا أن الكويت تتمتع بطابع خاص في الاحتفال بعد انقضاء شهر كامل الصيام.

وتنتشر مظاهر الاحتفال في الكويت بعيد الفطر السعيد، نظرا لاعتبارها دولة غالبية سكانها من المسلمين، فتتعالى أصوات التكبيرات في المساجد ويستيقظ الأطفال من الصباح الباكر باللباس الجديد والتهليلات.

ونظرا لانتشار فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي في كل أنحاء العالم، فإن الاحتفال بعيد الفطر سيكون في ظل الالتزام بالإجراءات الوقاية التي تفرضها الدول لمنع تفشي طفرات متحورة بين المواطنين.