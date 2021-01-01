  1. الرئيسية
  2. صحة

موعد عيد الفطر 2021 في الكويت

الإثنين 03 مايو 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عيد الفطر 2021 في الكويت



الكويت / سما

حددت مصادر فلكية كويتية، موعد عيد الفطر لهذا العام 2021 في دولة الكويت، وعدة دول عربية، مشيرة إلى أن شهر رمضان سيتم الثلاثين يوما، اعتبارا من تاريخ بدايته 13 ابريل.

وذكرت المصادر الفلكية، أن موعد عيد الفطر 2021 في الكويت فلكيا، سيكون في الثالث عشر من شهر مايو / أيار الحالي، ويصادف يوم الخميس من الأسبوع القادم.

وأشارت المصادر إلى أن عيد الفطر لهذا العام سيكون في نفس الموعد المعلن في معظم الدول العربية والإسلامية، بخلاف عدة دول عربية منها إيران وسلطنة عمان.

ويشترط للإعلان عن أول أيام عيد الفطر السعيد الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1442 هجريا، سواء بالعين المجردة أو بأجهزة الرصد والتليسكوب، لكن يتم تحديده مسبقا وفق حسابات فلكية دقيقة.

موعد عيد الفطر في الكويت 2021:

ويعتبر عيد الفطر في الكويت من أهم المناسبات الدينية السعيدة التي ينتظرها المسلمين في البلاد وكل بقاع الأرض أيضا، إلا أن الكويت تتمتع بطابع خاص في الاحتفال بعد انقضاء شهر كامل الصيام.

وتنتشر مظاهر الاحتفال في الكويت بعيد الفطر السعيد، نظرا لاعتبارها دولة غالبية سكانها من المسلمين، فتتعالى أصوات التكبيرات في المساجد ويستيقظ الأطفال من الصباح الباكر باللباس الجديد والتهليلات.

ونظرا لانتشار فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي في كل أنحاء العالم، فإن الاحتفال بعيد الفطر سيكون في ظل الالتزام بالإجراءات الوقاية التي تفرضها الدول لمنع تفشي طفرات متحورة بين المواطنين.

#موعد عيد الفطر #موعد عيد الفطر 2021 #عيد الفطر 2021 #موعد عيد الفطر 2021 في الكويت #موعد عيد الفطر في الكوين #عيد الفطر في الكويت #تاريخ عيد الفطر #تاريخ عيد الفطر في الكويت
موعد عيد الفطر في الكويت 2021

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

ابو مازن عاد وخسر مرة اخرى ، وينبغي على اسرائيل ان تقلق.. ميخائيل ميلشتاين

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

شاهد.. سبب وفاة الفنان بلاحة بن زيان الممثل السلطان النوري عاشور العاشر

الأخبار الرئيسية

اليمن

الحوثيون يتهمون "اليونيسف" بـ"توزيع حقائب مدرسية عليها خرائط تعترف بإسرائيل بدلا عن فلسطين"

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة في سماء الغلاف.. والعمادي يصل غزة الاسبوع المقبل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجيش

الأسابيع القادمة مليئة بأيام مشحونة: هل ستكون الضفة الغربية على موعد مع التصعيد؟

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية