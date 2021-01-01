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موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اليونان

الإثنين 03 مايو 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في اليونان



أثينا / سما

حددت مصادر فلكية إسلامية، موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في دولة اليونان، والعديد من الدول الأوروبية، وفق حسابات فلكية للاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية وتحديد رؤية الهلال بدقة.

وأكدت المصادر أن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في اليونان لهذه السنة 2021، سيكون في الثالث عشر من شهر مايو/ آيار الحالي، مفيدة إن المواطنين سيصومون 30 يوما كاملا وذلك يكون أكمل العدة كاملة.

وأضافت المصادر الفلكية أن هلال شهر شوال يثبت رؤيته يوم الأربعاء بعد غروب الشمس، ويصادف الـ12 من شهر مايو/أيار الحالي، وفق الحسابات الدقيقة التي يعتمد عليها في الاستدلال على الأعياد في الدول الأوروبية.

ويتوقع أن يحل العيد هذا العام في معظم الدول العربية والإسلامية الأوروبية في الثالث عشر من شهر مايو الجاري، بينما يكون يوم 14 مايو العيد في إيران وسلطنة عمان، والذي سيتعذر رؤية هلال شهر شوال فيها يوم الأربعاء.

موعد عيد الفطر في اليونان 2021:

ويعيش في اليونان قرابة 140 ألف مسلم ومسلمة، حيث يوجد منهم خمس مجموعات سكنية تتوزع فمنهم أتراك غرب منطقة تراقيا، وبوماك رودوب اليونانية، والألبان، وأتراك  رودوس وكوس إلى جانب الغجر الروما المسلمين.

وتتميز اليونان بوجود عدد كبير من المساجد فيها، حيث يبلغ عددها في تراقيا نحو 300 مسجدا، بينما لا يوجد في العاصمة اليونانية أي مسجد للمسلمين وهي العاصمة الوحيد في الدول الأوروبية التي لا تحتوي على مساجد.

ويعاني المسلمين في أثينا العاصمة، من عدم توفر المساجد لصلاة عيد الفطر والأضحى أو حتى الجنازة فينزل الألاف بحثا عن دور للعبادة ، في ظل تخوفات من ظهور معارضات من قبل المواطنين الأصليين للبلاد.

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