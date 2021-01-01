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أثينا: السفير طوباسي يشارك في استقبال النور المقدس القادم من القدس

الإثنين 03 مايو 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أثينا: السفير طوباسي يشارك في استقبال النور المقدس القادم من القدس



اثينا /سما/

شارك سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، باسم دولة فلسطين، في مراسم استقبال النور المقدس القادم من كنيسة القيامة بالقدس، فور وصوله مطار العاصمة اليونانية، حيث تم نقله مباشرة إلى الكنيسة الأرثوذكسية وسط أثينا "كنيسة القبر المقدس"، بحضور رسمي حكومي وكنسي يوناني .

وقال السفير طوباسي، الذي يشارك سنويا بهذه المراسيم، إن وصول النور المقدس إلى اليونان من فلسطين هو تقليد متبع منذ عقود طويلة، كما ينقل أيضا إلى معظم أرجاء العالم لتضاء به الكنائس في هذا اليوم، وهي مناسبة هامة تعكس معاني مدينة القدس ومكانتها، ما يعيد إلى ذاكرة الحقيقة أن تعاليم المسيحية انطلقت من القدس بواسطة العرب المسيحيين الأوائل، وانتقلت منها إلى أرجاء العالم، ولم يأت أحد بها إلى فلسطين.

وشكر المطران رفائيل، في كلمته، سفير دولة فلسطين، ونقل تهانيه إلى الرئيس محمود عباس وأبناء شعبنا، متمنيا لهم العدالة والسلام.

بدوره، نقل السفير طوباسي تهاني الرئيس وحكومة دولة فلسطين، واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس وكل الشعب الفلسطيني الذي ما زال يسير في درب الآلام من بشاعة جرائم الاحتلال واعتداءاته على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وأبنائها، إلى الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية، وكافة أبناء الشعب اليوناني الصديق، متمنيا التقدم والازدهار لليونان.

#السفير طوباسي #اليونان #كنيسة القيامة

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