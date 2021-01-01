  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية سبل تعزيز التعاون

الإثنين 03 مايو 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية سبل تعزيز التعاون



رام الله /سما/

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مع السفارة الكندية لدى فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع التعليم العالي؛ خاصةً على صعيد التعليم التقني.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد بمقر الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في مدينة رام الله؛ بمشاركة رئيس الهيئة معمر شتيوي، ومن السفارة الكندية بسينة نزال، بحضور عدد من أسرتي الوزارة والهيئة.

وبحث الجانبان إمكانية إجراء تدخلات محدّدة في مجال الرقمنة وبناء قدرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعليم المُدمج، وكذلك تطوير التجهيزات في الكليات التقنية، وحوسبة بعض الأنظمة الإدارية وتطويرها، إضافةً لتطوير سياسات واستراتيجيات ذات علاقة بقطاع التعليم العالي، وإعداد دراسات متخصصة في هذا السياق.

من جانبه، أكد شتيوي الحرص الذي توليه وزارة التعليم العالي للارتقاء بالقطاع التعليمي؛ خاصةً على صعيد التعليم التقني، مثمنًا هذه الشراكة مع السفارة الكندية التي تؤسس لتعاون راسخٍ ومثمرٍ.

وأشار القائم بأعمال مدير عام التعليم التقني في الوزارة سامر موسى إلى الحرص على الارتقاء بقطاع التعليم التقني باعتباره مستقبل فلسطين، وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لتطوير هذا القطاع؛ إيمانًا منها بأهميته ومحوريته.

من جهتها، رحّبت نزال بهذا التعاون الذي يؤسس لشراكة مستدامة للارتقاء بقطاع التعليم العالي، مؤكدةً بذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الوزارة، لتحقيق الغايات المنشودة.

#قطاع التعليم العالي #السفارة الكندية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو يوثق عملية إطلاق النار في نابلس

رئيس وزراء قطر الأسبق يدعو الرئيس عباس للاستقالة.. "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة"

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار على حاجز زعترة

هزة أرضية في رام الله.. يديعوت: حكم الرئيس عباس يقترب من نهايته وتصعيد ينتظر تل أبيب

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: مقبلون على أيام صعبة

الداخلية بغزة : مقتل مواطن من حي الصبرة جراء الاعتداء عليه بآلة حادة

هآرتس : تأجيل الانتخابات يظهر أن عباس مخلص للمصلحة الإسرائيلية أكثر من إخلاصه لشعبه

الأخبار الرئيسية

الجيش

الأسابيع القادمة مليئة بأيام مشحونة: هل ستكون الضفة الغربية على موعد مع التصعيد؟

فتح ترد على تصريحات حمد بن جاسم حول الرئيس عباس: النصائح عبر الإعلام "ملغومة ومدسوسة"

تفاصيل جديدة حول عملية حاجز زعترة: "سمعت طلقات نارية ورأيت أصدقائي يسقطون"

اسرائيل تحذر من انهيار السلطة ..وعباس حاول نصب فخ للدولة العبرية..

أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يضغط على بينيت.. ولا حكومة لديه إلى الآن!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية