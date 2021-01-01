"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية سبل تعزيز التعاون

رام الله /سما/

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مع السفارة الكندية لدى فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع التعليم العالي؛ خاصةً على صعيد التعليم التقني.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد بمقر الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في مدينة رام الله؛ بمشاركة رئيس الهيئة معمر شتيوي، ومن السفارة الكندية بسينة نزال، بحضور عدد من أسرتي الوزارة والهيئة.

وبحث الجانبان إمكانية إجراء تدخلات محدّدة في مجال الرقمنة وبناء قدرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعليم المُدمج، وكذلك تطوير التجهيزات في الكليات التقنية، وحوسبة بعض الأنظمة الإدارية وتطويرها، إضافةً لتطوير سياسات واستراتيجيات ذات علاقة بقطاع التعليم العالي، وإعداد دراسات متخصصة في هذا السياق.

من جانبه، أكد شتيوي الحرص الذي توليه وزارة التعليم العالي للارتقاء بالقطاع التعليمي؛ خاصةً على صعيد التعليم التقني، مثمنًا هذه الشراكة مع السفارة الكندية التي تؤسس لتعاون راسخٍ ومثمرٍ.

وأشار القائم بأعمال مدير عام التعليم التقني في الوزارة سامر موسى إلى الحرص على الارتقاء بقطاع التعليم التقني باعتباره مستقبل فلسطين، وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لتطوير هذا القطاع؛ إيمانًا منها بأهميته ومحوريته.

من جهتها، رحّبت نزال بهذا التعاون الذي يؤسس لشراكة مستدامة للارتقاء بقطاع التعليم العالي، مؤكدةً بذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الوزارة، لتحقيق الغايات المنشودة.