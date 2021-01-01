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موعد عيد الفطر 2021 في البحرين

الإثنين 03 مايو 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عيد الفطر 2021 في البحرين



المنامة / سما

أعلنت مصادر فلكية بحرينية، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في البحرين، وموعد أخر يوم في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء القادم.

وأكدت المصادر أن الحسابات الفلكية بينت أن موعد عيد الفطر لهذه السنة، سيكون في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار الجاري، ويصادف يوم الخميس من نهاية الأسبوع القادم.

وتتجهز الجهات الفلكية الدينية، إلى الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال للإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2021، للمسلمين في كل بقاع الأرض للاحتفال بالمناسبة الدينية التي تعم الأرض سعادة ومحبة.

ويعتبر الدين الإسلامي في البحرين دين الدولة الرسمية، إذ أن جميع المواطنين في البلاد من المسلمين، لكنها بدأت تنخفض بفعل تدفق المهاجرين من دول الهند والفلبين للعمل  وهم من البلدان الغير مسلمة.

موعد عيد الفطر في البحرين 2021:

وتبلغ نسبة المسلمين في البحرين أكثر من 81%  فيما تشير الإحصائيات أن النسبة قد انخفضت في عام 2010 إلى 70% ، وارتفاع نسبة المسيحين في البلاد إلى أن أكثر من 14% إضافة إلى الأديان الأخرى.

ويتجمع أبناء الشعب البحريني في أول أيام عيد الفطر السعيد لتأدية صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، ثم تبدأ مراسم الاحتفال بالمناسبة الدينية في كل أرجاء البلاد، فتقدم الحلوى والهدايا للأطفال والنساء.

وتتميز العادات البحرينية في أول أيام عيد الفطر السعيد، بمشاركة الأقارب والأخوة طعام أول غذاء بعد انتهاء شهر رمضان في بيت العود، وهو بيت الأخ الأكبر في العائلة، فتتجمع النساء والأطفال وتسود المحبة والسعادة.

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