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عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد دعمها للرئيس

الإثنين 03 مايو 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشائر المحافظات الجنوبية تؤكد دعمها للرئيس



غزة /سما/

أكد ممثل العشائر بالمحافظات الجنوبية، الشيخ محمد أبو قايدة، اليوم الإثنين، دعم العشائر للقيادة الشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس.

وشدد أبو قايدة، في بيان صحفي، على أهمية الالتفاف حول الرئيس والتمسك بالوحدة الوطنية للحفاظ على مكتسباتنا ومقدساتنا، وصولا إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياق آخر، أدان أبو قايدة ما يتعرض له أهلنا في القدس العاصمة من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن ما يحدث في حي الشيخ جراح من طرد وتهجير قسري هو مرآة لما يحدث في كل أحياء مدينة القدس المحتلة.

وأثنى على صلابة موقف المقدسيين الصامدين المتشبثين بأرضهم ومقدساتهم، الذين يواجهون هجمة احتلالية إحلالية استيطانية همجية، تهدف إلى تدمير بيوتهم واقتلاعهم من أرضهم.

#عشائر غزة #قطاع غزة #الرئيس عباس

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